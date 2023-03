Pasqua in Gallura | a Rena Majore arriva Sea yoga Revolution

Leggi su funweek

(Di lunedì 6 marzo 2023) Sulla costa gallurese fra Santa Teresa e Aglientu, nella stupenda Sardegna, si trova, una spiaggia meravigliosa incorniciata da una pineta di ginepro e arricchita da scogli e graniti chiari: un luogo che incita alla comunione fra uomo e natura e che non a caso fa da sfondo ad un evento di Sea, uno stile diispirato al mare. Faresulla spiaggia è una pratica che dona benefici innegabili a corpo e mente: non solo si respira iodio, ma ci si nutre anche dell’aspetto più puramente spirituale e metrafisico, quello legato alle energie sottili che devono essere colte da occhi (e spiriti) allenati. Proprio per allenarsi in questo senso aè stato organizzato un evento sulla spiaggia di...