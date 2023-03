Parma, Buffon: «Non ho motivo per smettere. Se non quello di stufarmi…» (Di lunedì 6 marzo 2023) Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha parlato nel corso della recente puntata de La Domenica Sportiva del suo futuro Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha parlato a La Domenica Sportiva. FUTURO – «Devo dire la verità, penso che la gente capisca perché continuo quando scendo in campo e mi vedono giocare. Secondo me, lì è l’unica risposta che devo dare ancora adesso che ho 45 anni. Nel momento in cui sono in campo la gente capisce immediatamente perché continuo a giocare. È l’unica cosa che realmente dà il senso a quello che faccio. E poi ce ne sono altre, mi è sempre piaciuto spendermi per le cause che sento mie, quelle che sento vicino a me che mi emozionano. Come è stata la Juve per 20 anni, come è stato il PSG per un anno perché l’ho fatto volentieri, con passione e con trasporto. E ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Gianluigi, portiere del, ha parlato nel corso della recente puntata de La Domenica Sportiva del suo futuro Gianluigi, portiere del, ha parlato a La Domenica Sportiva. FUTURO – «Devo dire la verità, penso che la gente capisca perché continuo quando scendo in campo e mi vedono giocare. Secondo me, lì è l’unica risposta che devo dare ancora adesso che ho 45 anni. Nel momento in cui sono in campo la gente capisce immediatamente perché continuo a giocare. È l’unica cosa che realmente dà il senso ache faccio. E poi ce ne sono altre, mi è sempre piaciuto spendermi per le cause che sento mie, quelle che sento vicino a me che mi emozionano. Come è stata la Juve per 20 anni, come è stato il PSG per un anno perché l’ho fatto volentieri, con passione e con trasporto. E ...

