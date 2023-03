(Di lunedì 6 marzo 2023), romanzo d'diedito da Fazi Editore, ha le caratteristiche che un'opera prima dovrebbe avere per fare breccia nel cuore del lettore: è piuttosto breve, 172 pagine in tutto che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CheccoZani : RT @deb_pisano: “Parlami segna l'esordio narrativo di Francesco Zani con un romanzo interessante dallo stile già consapevole e maturo.” Gr… - FaziEditore : RT @deb_pisano: “Parlami segna l'esordio narrativo di Francesco Zani con un romanzo interessante dallo stile già consapevole e maturo.” Gr… - deb_pisano : “Parlami segna l'esordio narrativo di Francesco Zani con un romanzo interessante dallo stile già consapevole e matu… - CheccoZani : RT @FaziEditore: @CheccoZani presenta i personaggi e le atmosfere del suo commovente esordio, «Parlami», appena arrivato nelle librerie. ht… - FaziEditore : @CheccoZani presenta i personaggi e le atmosfere del suo commovente esordio, «Parlami», appena arrivato nelle libre… -

"Per sognare, per cantare, per ballare", 1983 A cinque anni dall', Anna Oxa si affida a ...ancor di più nei territori del rock - ascoltare pezzi come "Francesca (Con i miei fiori)" e "", ...Il suo album d''Moriresti per vivere con me' è uscito il 2 Novembre 2018. Il 29 aprile 2019 ... La canzone scelta è '', una ballad dolorosa, disperata e sentita che lo fa entrare ......NOI CE LA SIAMO CAVATA di Giuseppe Marco Albano PABLO DI NEANDERTHAL di Antonello Matarazzo... sono ricche anche di dialoghi e battute memorabili: ecco le più celebri Dopo l'con "Il ...

'Parlami' è l'esordio letterario perfetto di Francesco Zani Today.it

Dopo questo esordio, "Parlami" di Francesco Zani è stato definito da "Il librario" una delle nuovi voci della narrativa da scoprire.21/02/2023 di f.s. Esce oggi in tutte le librerie “Parlami”, il primo romanzo del cesenate Francesco Zani, edito da Fazi. Un esordio atteso ed emozionante per il 31enne autore: ‘Il Librario’, la rivis ...