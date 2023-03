Paris Hilton sul sex tape girato a 19 anni: “Mi sono sentita a disagio” (Di lunedì 6 marzo 2023) Paris Hilton sta presentando il suo nuovo libro di memorie, “Paris: The Memoir”, in cui ha parlato ancora una volta del sex tape girato quando aveva soli 19 anni e che, nel 2003, la rese molto popolare a suo discapito. In un estratto pubblicato sul quotidiano britannico The Sunday Times, l’ereditiera e imprenditrice, che oggi ha 42 anni, parla candidamente di come è arrivata a partecipare al video con l’ex fidanzato Rick Salomon. In questo testo, che a breve uscirà nelle librerie, Paris Hilton dice di non ricordare molto di quella notte, in cui il suo ex le chiese di realizzare il videotape. La Hilton dice che Rick Salomon avrebbe insistito molto, dicendole che nessuno tranne loro ... Leggi su cinemaserietv (Di lunedì 6 marzo 2023)sta presentando il suo nuovo libro di memorie, “: The Memoir”, in cui ha parlato ancora una volta del sexquando aveva soli 19e che, nel 2003, la rese molto popolare a suo discapito. In un estratto pubblicato sul quotidiano britco The Sunday Times, l’ereditiera e imprenditrice, che oggi ha 42, parla candidamente di come è arrivata a partecipare al video con l’ex fidanzato Rick Salomon. In questo testo, che a breve uscirà nelle librerie,dice di non ricordare molto di quella notte, in cui il suo ex le chiese di realizzare il video. Ladice che Rick Salomon avrebbe insistito molto, dicendole che nessuno tranne loro ...

