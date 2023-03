Paris Fashion Week: torniamo a parlare di vestiti (Di lunedì 6 marzo 2023) Cani robot che interagiscono con le modelle in passerella da Coperni. Cavalli di razza che entrano al galoppo a pochi minuti dall’inizio della sfilata da Stella McCartney. Talvolta è la moda stessa a rendere difficile parlare di moda. Come cantava Richard Gere, nei panni dell’avvocato del musical Chicago, a volte si tratta solo di un po’ di razzle-dazzle. In questo spettacolo fatto di flash e lustrini, diventa imperativo tornare a parlare di vestiti. È quello che ha scelto di fare Demna, direttore creativo di Balenciaga, nella sua prima sfilata dopo le controversie che hanno scalfito l’immagine del brand. In un atto di contrizione, dove «la sartoria è stata la mia terapia», lo stilista è tornato a mettere gli abiti al centro del dialogo. Linee pulite, vestiti a tunica che ricordano Balenciaga degli anni Cinquanta, ... Leggi su panorama (Di lunedì 6 marzo 2023) Cani robot che interagiscono con le modelle in passerella da Coperni. Cavalli di razza che entrano al galoppo a pochi minuti dall’inizio della sfilata da Stella McCartney. Talvolta è la moda stessa a rendere difficiledi moda. Come cantava Richard Gere, nei panni dell’avvocato del musical Chicago, a volte si tratta solo di un po’ di razzle-dazzle. In questo spettacolo fatto di flash e lustrini, diventa imperativo tornare adi. È quello che ha scelto di fare Demna, direttore creativo di Balenciaga, nella sua prima sfilata dopo le controversie che hanno scalfito l’immagine del brand. In un atto di contrizione, dove «la sartoria è stata la mia terapia», lo stilista è tornato a mettere gli abiti al centro del dialogo. Linee pulite,a tunica che ricordano Balenciaga degli anni Cinquanta, ...

