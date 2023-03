Parigi-Nizza 2023 | ordine d’arrivo e classifica tappa di oggi Mads Pedersen vince in volata | 16° Edoardo Affini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #ParisNIce2023, classifica generale aggiornata dopo seconda tappa: #Pedersen al comando - SpazioCiclismo : La seconda volata è firmata da Casper Pedersen #ParisNice - sportface2016 : #ParisNice2023, risultati e classifica seconda tappa: #Pedersen vince in volata davanti a #Kooij - Fanta_Cycling : Volatona di @Mads__Pedersen alla Parigi-Nizza. Il danese è il nuovo leader della generale. Leggi i dettagli: ?????? - RSIsport : ??Parigi-Nizza, tappa e maglia per il danese Pedersen, l'italiano Ganna primo leader della Tirreno-Adriatico… -

Mancano Pogacar e Vingegaard (impegnati alla, partita ieri, con la vittoria di Tim Merlier, di italiani neanche l'ombra) No problem: ci sono tutti gli altri. Da Roglic (vincitore dell'...La diretta scritta della seconda tappa della2023 , lunga 163,7 chilometri da Bazainville a Fontainebleau. Dopo la frazione inaugurale che ha visto la vittoria di Tim Merlier, ecco un'altra giornata che sulla carta potrebbe ...La2023 manda in scena oggi la seconda tappa, da Bazainville a Fontainebleau dopo 163,7 chilometri. Subito emozioni nella prima giornata, con Tim Merlier che si è preso la maglia di leader ...

LIVE Parigi-Nizza 2023, prima tappa in DIRETTA: Jonathan Milan per il colpaccio OA Sport

Tappa e maglia per Mads Pedersen alla Parigi-Nizza 2023. Volata molto confusionaria in quel di Fontainebleau dove il danese ex campione del mondo riesce a trionfare, agguantando anche grazie agli abbu ...PARIGI-NIZZA - Dopo il successo di Tim Merlier nella prima frazione, la corsa francese propone un'altra tappa con probabile arrivo in volata. Occhio al vento ...