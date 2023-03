Parigi-Nizza 2023 oggi | tappa Bazainville-Fontainebleau | orari | percorso | tv | streaming | favoriti

(Di lunedì 6 marzo 2023) Secondadella, che si è aperta ieri con la volata vincente di Tim Merlier (Soudal-Quick Step). Quest’ci sarà una nuova occasione per i velocisti in gruppo con ladi 163,7 chilometri. Poche le difficoltà altimetriche che prenderà il controllo delle operazioni nel finale per lo sprint.Dicevamo di una giornata abbastanza semplice per il plotone, dove saranno presenti solo due GPM, abbastanza semplici: la Côte des Granges-le-Roi (1,4 km al 4,3%) al chilometro 64,7 e la Côte de Méréville (900 m al 4,4%) 40 chilometri dopo. Da lì sarà tutta pianura, con il gruppo che inizierà ad orgare la volata. Da tenere d’occhio una rotonda a 500 metri dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : La prima tappa della Parigi-Nizza si risolve in volata: ad alzare le braccia è il belga Tim Merlier ?????? #ParisNice… - davidefent : RT @MarcoBardella2: Immagini della 1a tappa della Parigi-Nizza ???? #ParisNice #ParisNice2023 #Pogacar ??Tim Merlier ??Sam Bennett ??Mads Pede… - MarcoBardella2 : Immagini della 1a tappa della Parigi-Nizza ???? #ParisNice #ParisNice2023 #Pogacar ??Tim Merlier ??Sam Bennett ??Mads… - Cicloweb_it : La sfida @WoutvanAert-@mathieuvdpoel eclissa mari e monti - Da domani e per tutta la settimana la #TirrenoAdriatico… - Paul_the_Gov : @interpassion19 Io ho visto pure Parigi-nizza Liverpool-man utd europei indoor di atletica maratona di Tokyo ed nba -

... sta toccando diverse città italiane prima di approdare all'estero (sarà aper fine anno). ... l'attrice originaria didi Sicilia interpreta in scena la Rosa del Piccolo Principe (...Tim Merlier ha vinto la tappa inaugurale dell'edizione 2023 della. Il belga si imposto in volata al termine della frazione di 169,5km con partenza e arrivo a La Verri re battendo l'irlandese Sam Bennett e il danese Mads Pedersen. Stesso tempo del ...In contemporanea alla, la Tirreno - Adriatico rappresenterà per molti il primo vero banco di prova in vista delle grandi classiche di primavera in programma nelle prossime settimane. ...

LIVE Parigi-Nizza 2023, prima tappa in DIRETTA: Jonathan Milan per il colpaccio OA Sport

Seconda tappa della Parigi-Nizza 2023, che si è aperta ieri con la volata vincente di Tim Merlier (Soudal-Quick Step). Quest’oggi ci sarà una nuova occasione per i velocisti in gruppo con la Bazainvil ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda frazione della Parigi-Nizza 2023, corsa a tappe francese di livello ...