Parigi-Nizza 2023, Mads Pedersen: "Bellissimo riuscire a vincere in una corsa così importante" (Di lunedì 6 marzo 2023) Mads Pedersen imperiale in volata nella seconda tappa della Parigi-Nizza 2023. L'ex campione del mondo domina lo sprint in quel di Fontainebleau, andando a vestire grazie agli abbuoni anche la maglia gialla di leader della classifica generale. Le sue parole subito dopo il traguardo: "È bello cominciare bene la stagione. Ed è Bellissimo riuscire a vincere in una corsa così importante. Il finale di tappa è stato davvero velocissimo, con 10 chilometri tutti dritti e poi una rotonda molto insidiosa prima degli ultimi metri. La squadra ha fatto un bel lavoro e Alex Kirsch è stato eccellente nel tenermi davanti. Sono molto felice di avercela fatta".

