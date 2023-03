(Di lunedì 6 marzo 2023) Teknon ha alcuna intenzione di andar via dalla Juve, con o senza coppe. L'estremo difensore polacco ha un contratto fino al 2024, più un'opzione che potrebbe estendere l'accordo per un altro ...

Paratici lo vuole al Tottenham, ma Szczesny vede solo bianconero La Gazzetta dello Sport

Il portiere polacco ha il contratto con i bianconeri fino al 2024 con opzione anche per un altro anno. Con vista su una possibile avventura negli Stati Uniti prima di chiudere la carriera ...Nel corso dell' inchiesta Prisma che vede coinvolta la Juventus è stato ascoltato dai pm in Procura a Torino anche l'ex segretario del club Maurizio Lombardo. L'ex dirigente bianconero descrive i meto ...