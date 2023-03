“Papà, sono quasi arrivato, puoi pagare la seconda metà del viaggio”: l’audio che potrebbe far assolvere il presunto scafista del naufragio di Cutro (Di lunedì 6 marzo 2023) “Lui ha pagato, io ho le ricevute, il messaggio audio che ha mandato a mio padre perché versasse la seconda rata”: il fratello di uno dei presunti scafisti fermati dopo il naufragio di Cutro difende il suo familiare dalle accuse della Procura, che lo ritiene responsabile dell’aver organizzato il viaggio dalla Turchia all’Italia al termine del quale almeno 60 persone hanno perso la vita in seguito alla distruzione dell’imbarcazione al largo delle coste della Calabria. Arslan è il nome dell’indagato, Antisham è suo fratello, lavapiatti e rider di Schio, richiedente asilo, che aspettava di ricongiungersi con il suo familiare. Mostra il versamento della prima tranche per il viaggio che lo avrebbe condotto via mare nel nostro Paese, afferma che in Turchia, dove Arslan lavora da anni, la vita per gli ... Leggi su tpi (Di lunedì 6 marzo 2023) “Lui ha pagato, io ho le ricevute, il messaggio audio che ha mandato a mio padre perché versasse larata”: il fratello di uno dei presunti scafisti fermati dopo ildidifende il suo familiare dalle accuse della Procura, che lo ritiene responsabile dell’aver organizzato ildalla Turchia all’Italia al termine del quale almeno 60 persone hanno perso la vita in seguito alla distruzione dell’imbarcazione al largo delle coste della Calabria. Arslan è il nome dell’indagato, Antisham è suo fratello, lavapiatti e rider di Schio, richiedente asilo, che aspettava di ricongiungersi con il suo familiare. Mostra il versamento della prima tranche per ilche lo avrebbe condotto via mare nel nostro Paese, afferma che in Turchia, dove Arslan lavora da anni, la vita per gli ...

