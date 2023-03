Panico in volo, stormo di uccelli finisce nel motore dell’aereo: fumo nella cabina del Boeing 737 – Video (Di lunedì 6 marzo 2023) Prima lo scontro, in fase di decollo. Poi il fumo in cabina, che rende a poco a poco l’aria irrespirabile. Infine i piloti costretti a tornare indietro e ad atterrare. Domenica scorsa il Boeing 737 della compagnia aerea statunitense Southwest Airlines, partito da L’Avana, Cuba, e diretto all’aeroporto di Fort Lauderdale, Florida, è stato colpito da uno stormo di uccelli. I volatili, stando alla ricostruzione del vettore, hanno colpito sia uno dei motori sia la parte anteriore dell’aereo. Sul volo c’erano 147 passeggeri e sei membri dell’equipaggio: non ci sono state né vittime né feriti. I piloti sono tornati all’aeroporto de L’Avana e, dopo l’atterraggio d’emergenza, hanno fatto evacuare le persone a bordo attraverso gli scivoli. Video ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Prima lo scontro, in fase di decollo. Poi ilin, che rende a poco a poco l’aria irrespirabile. Infine i piloti costretti a tornare indietro e ad atterrare. Domenica scorsa il737 della compagnia aerea statunitense Southwest Airlines, partito da L’Avana, Cuba, e diretto all’aeroporto di Fort Lauderdale, Florida, è stato colpito da unodi. I volatili, stando alla ricostruzione del vettore, hanno colpito sia uno dei motori sia la parte anteriore. Sulc’erano 147 passeggeri e sei membri dell’equipaggio: non ci sono state né vittime né feriti. I piloti sono tornati all’aeroporto de L’Avana e, dopo l’atterraggio d’emergenza, hanno fatto evacuare le persone a bordo attraverso gli scivoli....

