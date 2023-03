Pamela Anderson | 55 anni e una bellezza naturale e abbagliante Il suo segreto è low cost

Leggi su dilei

(Di lunedì 6 marzo 2023) A 55è più bella che mai! La star di Baywatch ha deciso di mostrarsi struccata e di mettere in primo piano la sua pelle invidiabile, tutto merito dell’olio di cocco. Il prodotto è il must have nel beauty della star americana che non riesce proprio a farne a meno. Icona dinegli’90,ha deciso di mettere da parte trucco e make up appariscente per presentarsi completamente al. Il suodiè idratante, emolliente, può essere applicato sul viso, sul corpo e sui capelli e soprattutto è economico e facile da utilizzare. Olio di Cocco Biologico ...