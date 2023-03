Pallanuoto, al Polo Natatorio di Ostia l’Ekipe Orizzonte vince la Coppa Italia (Di lunedì 6 marzo 2023) Ostia – La dodicesima Coppa Italia di Pallanuoto Femminile è de l’Ekipe Orizzonte, che al Polo Acquatico Frecciarossa trionfa nella UnipolSai Cup. Le siciliane alzano al cielo il trofeo per la quinta volta dopo averla vinta nel 2012 (13-12 alla NGM Firenze), nel 2013 (8-7 a Rapallo), nel 2018 (12-6 alla SIS Roma) e nel 2019 (6-5 alla SIS Roma). Sconfitta 9-7 la Plebiscito Padova vincente tre volte (2015, 2016 e 2020). Match vibrante e giocato ad alti ritmi. Le etnee conducono 7-4 a metà gara e volano sul decisivo +4 con il rigore trasformato da Marletta, autrice di una tripletta, che vale il determinante 8-4 alla fine del terzo tempo. Le patavine rientrano sull’8-6 in avvio di quarto tempo con i gol di Queirolo e Valyi, ma la rimonta è stoppata dal 9-6 ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 marzo 2023)– La dodicesimadiFemminile è de, che alAcquatico Frecciarossa trionfa nella UnipolSai Cup. Le siciliane alzano al cielo il trofeo per la quinta volta dopo averla vinta nel 2012 (13-12 alla NGM Firenze), nel 2013 (8-7 a Rapallo), nel 2018 (12-6 alla SIS Roma) e nel 2019 (6-5 alla SIS Roma). Sconfitta 9-7 la Plebiscito Padovante tre volte (2015, 2016 e 2020). Match vibrante e giocato ad alti ritmi. Le etnee conducono 7-4 a metà gara e volano sul decisivo +4 con il rigore trasformato da Marletta, autrice di una tripletta, che vale il determinante 8-4 alla fine del terzo tempo. Le patavine rientrano sull’8-6 in avvio di quarto tempo con i gol di Queirolo e Valyi, ma la rimonta è stoppata dal 9-6 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... taniadm7 : RT @dariodigennaro: ????? Semifinali di #CoppaItalia 2023 Vi aspettiamo tutti al Polo Natatorio di #Ostia Oppure in diretta su #RaiPlay 2… - SiccardiCarlo : RT @dariodigennaro: ????? Semifinali di #CoppaItalia 2023 Vi aspettiamo tutti al Polo Natatorio di #Ostia Oppure in diretta su #RaiPlay 2… - 7rosaWP : RT @dariodigennaro: ????? Semifinali di #CoppaItalia 2023 Vi aspettiamo tutti al Polo Natatorio di #Ostia Oppure in diretta su #RaiPlay 2… - dariodigennaro : ????? Semifinali di #CoppaItalia 2023 Vi aspettiamo tutti al Polo Natatorio di #Ostia Oppure in diretta su… - LASalvemini : RT @DBM_Media: XI edizione della Coppa Italia UnipolSai Final Six di pallanuoto femminile @FINOfficial_ Tutte le foto scattate da Andrea St… -

L'Ekipe Orizzonte Catania vince la quinta Coppa Italia di pallanuoto femminile Le ragazze allenate da Martina Miceli hanno battuto nella finale di ieri (5 marzo) il Plebiscito Padova per 9 - 7 al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia Per le atlete catanesi è la quinta Coppa Italia vinta nella loro storia dopo i successi del 2012, 2013, 2018 e 2019. L'Ekipe Orizzonte Catania ha vinto la finale ... Pallanuoto: L'Orizzonte Catania vince la Coppa Italia ROMA, 05 MAR L'Ekipe Orizzonte Catania vince la Coppa Italia di pallanuoto femminile. Le ragazze allenate da Martina Miceli hanno battuto in finale il Plebiscito Padova per 97 al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia. Per le etnee è la quinta Coppa Italia vinta ... Pallanuoto, Coppa Italia femminile: trionfa l'Ekipe Orizzonte, Plebiscito Padova sconfitta in finale Trionfo dell' Ekipe Orizzonte nella dodicesima Coppa Italia femminile di pallanuoto . Il team catanese ha avuto la meglio in finale al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia sulla Plebiscito Padova con il punteggio di 9 - 7 , alzando il trofeo per la quinta volta nella ... Le ragazze allenate da Martina Miceli hanno battuto nella finale di ieri (5 marzo) il Plebiscito Padova per 9 - 7 alAcquatico Frecciarossa di Ostia Per le atlete catanesi è la quinta Coppa Italia vinta nella loro storia dopo i successi del 2012, 2013, 2018 e 2019. L'Ekipe Orizzonte Catania ha vinto la finale ...ROMA, 05 MAR L'Ekipe Orizzonte Catania vince la Coppa Italia difemminile. Le ragazze allenate da Martina Miceli hanno battuto in finale il Plebiscito Padova per 97 alAcquatico Frecciarossa di Ostia. Per le etnee è la quinta Coppa Italia vinta ...Trionfo dell' Ekipe Orizzonte nella dodicesima Coppa Italia femminile di. Il team catanese ha avuto la meglio in finale alAcquatico Frecciarossa di Ostia sulla Plebiscito Padova con il punteggio di 9 - 7 , alzando il trofeo per la quinta volta nella ... Pallanuoto, al Polo Natatorio di Ostia l'Ekipe Orizzonte vince la ... Il Faro online Pallanuoto femminile, l’Ekipe Orizzonte vince la Coppa Italia OSTIA - Appena due anni dopo l’ultimo successo nella competizione, l’Ekipe Orizzonte torna a vincere la Coppa Italia di pallanuoto femminile e conquista ... Pallanuoto femminile, Catania vince la Coppa Italia 2023: quinto sigillo per l’Orizzonte, battuta Padova La Final Six della Coppa Italia 2022-2023 di pallanuoto femminile si è conclusa oggi, domenica 5 marzo: nella piscina del “Polo Acquatico Frecciarossa” di Ostia, Roma, si sono disputate la finale per ... OSTIA - Appena due anni dopo l’ultimo successo nella competizione, l’Ekipe Orizzonte torna a vincere la Coppa Italia di pallanuoto femminile e conquista ...La Final Six della Coppa Italia 2022-2023 di pallanuoto femminile si è conclusa oggi, domenica 5 marzo: nella piscina del “Polo Acquatico Frecciarossa” di Ostia, Roma, si sono disputate la finale per ...