Pallamano | l’Italia femminile chiude con una vittoria il Torneo di Batalha | ora testa alla Slovenia

(Di lunedì 6 marzo 2023) Si è concluso con unail cammino delalInternazionale amichevole disvoltosi lo scorso weekend a, in Portogallo, competizione utile per la preparazionecruciale doppia sfida contro lain programma ad aprile e valida per la qualificazione ai Campionati Mondiali. Le azzurre infatti, dopo aver ceduto il passo alle lusitane per 27-22 eSpagna per 35-22, si sono imposte contro il Capo Verde per 36-28. Una prestazione corale per, contrassegnata anche dai goal del Capitano Ilaria DCosta (sei sigilli per lei) e delle prime dure reti in campo Senior di Asia Mangone. Soddisfatto il tecnico Tedesco, intercettato ...