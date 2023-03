Palermo-Modena: accrediti Media entro le 12 di lunedì 13 marzo (Di lunedì 6 marzo 2023) Il Palermo comunica che, in occasione della gara Palermo-Modena, in programma venerdì 17 marzo 2023 alle ore 20.30, valevole per la 30a giornata del Campionato Serie BKT 2022-2023, le richieste di accredito stampa dovranno pervenire esclusivamente via email all’indirizzo press@Palermofc.com entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 13 marzo. Tutte le richieste di accredito dovranno essere redatte su carta intestata, firmate dal direttore responsabile e, per disposizioni di legge, dovranno essere complete di: – nome, cognome, data e luogo di nascita; – numero di tessera OdG per i giornalisti; – numero di documento d’identità per i tecnici; – numero di autorizzazione LNPB 2022-2023 per i fotografi. Ciascuna testata giornalistica potrà richiedere ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Ilcomunica che, in occasione della gara, in programma venerdì 172023 alle ore 20.30, valevole per la 30a giornata del Campionato Serie BKT 2022-2023, le richieste di accredito stampa dovranno pervenire esclusivamente via email all’indirizzo press@fc.come non oltre le ore 12.00 di13. Tutte le richieste di accredito dovranno essere redatte su carta intestata, firmate dal direttore responsabile e, per disposizioni di legge, dovranno essere complete di: – nome, cognome, data e luogo di nascita; – numero di tessera OdG per i giornalisti; – numero di documento d’identità per i tecnici; – numero di autorizzazione LNPB 2022-2023 per i fotografi. Ciascuna testata giornalistica potrà richiedere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressReview99 : Sondaggio Quorum-Youtrend: con Elly Schlein il Pd torna secondo partito, Meloni ha la fiducia di 1 italiano su 2… - lospallino : La situazione nella colonna destra della classifica in attesa di Genoa-Cosenza (stasera ore 20.30). Nel prossimo t… - SimonaSpnz : RT @iosonorossoblu: A me non preoccupa tanto il fatto che non siamo riusciti ad accorciare sul secondo posto, quanto l'affollamento che si… - tabellamercatob : Tornei #giovani /2 6^ ritorno #Primavera 2 con 14 squadre #SerieB divise in due gironi Non partecipano, oltre a… - GazzettinoL : Serie B 28ma Giornata Pisa-Palermo Sabato h 14 Reggina-Parma h 16,15 Ascoli-Bari Domenica h 15 Brescia-Cagliari… -