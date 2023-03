Palermo: chiede soldi, dà in escandescenze, insulta e lancia bottiglie contro i clienti di un bar (Di lunedì 6 marzo 2023) Pomeriggio movimentato, quello di venerdì, in un noto bar di piazza Verdi a Palermo. La Polizia, dopo qualche minuto di tensione, ha tratto in arresto un palermitano che aveva dato in escandescenze, che ora è accusato dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento. L’uomo, conosciuto dal titolare del bar per aggirarsi sovente in zona e chiedere monete, aveva proseguito sulla falsariga delle sue abituali richieste, stavolta indirizzate in modo sempre più insistente nei confronti degli avventori di un bar di piazza Massimo. L’ostinazione ha reso la richiesta fastidiosa e molesta nei confronti dei clienti tanto da consigliare al titolare dell’esercizio di intervenire per allontanare il questuante. Si è, in tal modo, innescata una spirale di offese, ingiurie e violenze portate dal palermitano che, subito ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 marzo 2023) Pomeriggio movimentato, quello di venerdì, in un noto bar di piazza Verdi a. La Polizia, dopo qualche minuto di tensione, ha tratto in arresto un palermitano che aveva dato in, che ora è accusato dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento. L’uomo, conosciuto dal titolare del bar per aggirarsi sovente in zona ere monete, aveva proseguito sulla falsariga delle sue abituali richieste, stavolta indirizzate in modo sempre più insistente nei confronti degli avventori di un bar di piazza Massimo. L’ostinazione ha reso la richiesta fastidiosa e molesta nei confronti deitanto da consigliare al titolare dell’esercizio di intervenire per allontanare il questuante. Si è, in tal modo, innescata una spirale di offese, ingiurie e violenze portate dal palermitano che, subito ...

