Palazzo Mosti, un evento di riflessione in occasione dell’8 marzo (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “In occasione dell’Otto marzo, Giornata internazionale della donna, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Consulta delle donne, promuove un momento istituzionale di riflessione sul tema ‘Donne e pace’. L’evento si svolgerà alle ore 12,30 nella sala consiliare di Palazzo Mosti, alla presenza del sindaco Clemente Mastella”, lo rende noto l’assessora alle Politiche sociali e al Contrasto alla discriminazioni Carmen Coppola. “Sarà un’occasione per dare voce, con la forza della letteratura e della musica, alle tante donne tuttora vittime di sopraffazione e oppressione, in lotta per l’eguaglianza e l’emancipazione. Una testimonianza della vicinanza dell’Istituzione comunale e della massima ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBen– “Indell’Otto, Giornata internazionale della donna, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Consulta delle donne, promuove un momento istituzionale disul tema ‘Donne e pace’. L’si svolgerà alle ore 12,30 nella sala consiliare di, alla presenza del sindaco Clemente Mastella”, lo rende noto l’assessora alle Politiche sociali e al Contrasto alla discriminazioni Carmen Coppola. “Sarà un’per dare voce, con la forza della letteratura e della musica, alle tante donne tuttora vittime di sopraffazione e oppressione, in lotta per l’eguaglianza e l’emancipazione. Una testimonianza della vicinanza dell’Istituzione comunale e della massima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... I_Mosti : @Palazzo_Chigi No nazi - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Candidatura Via Appia al patrimonio Unesco, tavolo tecnico a Palazzo Mosti - VendutoCorrotto : RT @mattinodinapoli: Candidatura Via Appia al patrimonio Unesco, tavolo tecnico a Palazzo Mosti - mattinodinapoli : Candidatura Via Appia al patrimonio Unesco, tavolo tecnico a Palazzo Mosti - puntomagazine : Candidatura Via Appia al patrimonio Unesco, tavolo tecnico a Palazzo Mosti - -