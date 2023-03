Palazzo Chigi “Nel Governo nessuna divergenza sull'immigrazione” (Di lunedì 6 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa relative a una convocazione a Palazzo Chigi del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e a presunte divergenze sulla linea interna al Governo sull'immigrazione, sono letteralmente inventate e dunque destituite di ogni fondamento”. Così la Presidenza del Consiglio in una nota. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di lunedì 6 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa relative a una convocazione adel ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e a presunte divergenzea linea interna al, sono letteralmente inventate e dunque destituite di ogni fondamento”. Così la Presidenza del Consiglio in una nota. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

