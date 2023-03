Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PerettiGiovanni : RT @michelegiorgio2: Un attentatore lancia una motocicletta con esplosivo contro un autobus nella provincia del Balochistan, uccidendo alme… - michelegiorgio2 : Un attentatore lancia una motocicletta con esplosivo contro un autobus nella provincia del Balochistan, uccidendo a… - PagineEsteri : BREAKING NEWS. PAKISTAN. Attacco suicida, almeno nove soldati morti - Radio1Rai : ??#Pakistan Almeno nove poliziotti sono stati uccisi, altri 16 sono rimasti feriti, in un attacco suicida nel sud de… -

Almeno nove poliziotti sono stati uccisi e altri 16 sono rimasti feriti oggi in unsuicida contro il veicolo su cui viaggiavano, nel sud - ovest del: lo ha reso noto la polizia. "L'attentatore suicida era in sella a una moto e ha colpito il veicolo da dietro", ha ...I dati dimostrano che, l'di Putin, ha fatto la fortuna di 'tycoons' di tutte le taglie, che ... Lasciando, per esempio (e senza scrupoli) ilin un mare di guai. Una situazione che ha ...... segnando il singoloterroristico più mortale alle forze di sicurezza. leggi anche Talebani: chi sono e cosa vogliono Perché la crisi economica delè un pericolo per la sicurezza di ...

Pakistan, attacco suicida nel sud-ovest: uccisi 9 poliziotti - Mondo Agenzia ANSA

Almeno nove poliziotti sono stati uccisi e altri 16 sono rimasti feriti oggi in un attacco suicida contro il veicolo su cui viaggiavano, nel sud-ovest del Pakistan: lo ha reso noto la polizia.Il Pakistan sta affrontando una doppia crisi, economica e di sicurezza nazionale. Ecco cosa sta accadendo e perché può essere pericolosa per la sicurezza di tutti.