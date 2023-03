Pagelle Sassuolo-Cremonese: TOP e FLOP del match – VOTI (Di lunedì 6 marzo 2023) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/23: Pagelle Sassuolo-Cremonese Le Pagelle dei protagonisti del match tra Sassuolo e Cremonese, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. VOTI Sassuolo: Consigli 6; Zortea 6, Tressoldi 5, Erlic 5, Rogerio 6; Frattesi 6.5 (22? Thorstvedt 5.5), Lopez 7 (36? s.t. Obiang s.v.), Matheus Henrique 5.5 (42? s.t. Harroui s.v.); Defrel 5.5 (22? Bajrami 6.5), Pinamonti 6 (36? s.t. Alvarez s.v.), Laurienté 8. Cremonese: Carnesecchi 5.5; Bianchetti 6, Chriches 5.5 (34? p.t. Lochoshvili 6), Vasquez 5.5; Sernicola 6 (32? s.t. Ghiglione s.v.), Benassi 6, Pickel ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) I top ee iai protagonisti delvalido per la 25ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti deltra, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.: Consigli 6; Zortea 6, Tressoldi 5, Erlic 5, Rogerio 6; Frattesi 6.5 (22? Thorstvedt 5.5), Lopez 7 (36? s.t. Obiang s.v.), Matheus Henrique 5.5 (42? s.t. Harroui s.v.); Defrel 5.5 (22? Bajrami 6.5), Pinamonti 6 (36? s.t. Alvarez s.v.), Laurienté 8.: Carnesecchi 5.5; Bianchetti 6, Chriches 5.5 (34? p.t. Lochoshvili 6), Vasquez 5.5; Sernicola 6 (32? s.t. Ghiglione s.v.), Benassi 6, Pickel ...

