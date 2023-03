Pagelle Genoa-Cosenza 4-0 | voti e tabellino Serie B 2022 23

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 marzo 2023)4-0:valevoli per la 26esima giornata di/23.: Martinez 6, Dragusin 7, Bani 6 (65? Criscito), Vogliacco 6.5, Sabelli 6.5 (72? Hefti), Badelj 6 (63? Jagiello 6.5), Strootman 6.5, Sturaro 6 (64? Frendrup), Haps 6, Gudmundsson 7 (82? Accornero), Puscas 7. ALL: Gilardino 7: Micai 4, Rispoli 4 (80? Martino), Meroni, Vaisanen 5, Venturi 5, Cortinovis 5 (46? Zilli 5), Calò 4 (71? Kornvig), Brescianini 5, Marras 5 (65? La Vardera 5), D’Urso 5, Nasti 5 (65? Deli 5). ALL: Viali 4 ARBITRO: Giua 6.5RETI: 33? Dragusin, 57? Gudmundsson, 59? Puscas, 79? JagielloNOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.Ammoniti: Marras, ZilliAngoli: 9-2Recupero: 0? 1T – 0? 2T ...