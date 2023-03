Pagani | lavori in Corso Ettore Padovano | sospesa la ztl

(Di lunedì 6 marzo 2023) Sono in partenza idi manutenzione di: dal prossimo 22 marzo si avvierà un ripristino straordinario della carreggiata laddove esistono delle criticità che ostacolano il tranquillo defluire della viabilità.volti a garantire in particolare il transito sicuro lungo ilprincipale di pedoni e motocicli.Un lavoro che apporterà un riscontro positivo per i residenti, i commercianti e tutti quelliche vogliono passeggiare lungo la strada e ad oggi riscontravano pericoli a causa di tratti dissestati con avvallamenti per via della lunga assenza di manutenzione. Proprio per ristorare gli esercenti che insistono lungo la strada, che dovranno conviver con il cantiere per circa 10 giorni, da oggi e fino alla fine dei, il sindaco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maurquie : Pagani. 11 Marzo posa prima pietra lavori Manzoni - salernotoday : Pagani, partono i lavori all'istituto Manzoni: l'annuncio del sindaco - ottopagine : Riqualificazione della scuola Manzoni a Pagani: al via i lavori #Pagani - salernonotizie : Scuola Manzoni di Pagani: l’11 marzo la posa della prima pietra di inizio lavori -

... e, in particolare, in questo momento, nel cuore deisinodali. Raccogliere, in altre parole, ... Pietro va verso Cornelio e iÈ lo Spirito che glielo ordina (cf. At 10,19;11,12). E come ...... in particolare, in questo momento, nel cuore deisinodali. Nello specifico, l'obiettivo di ... E la decisione presa dagli apostoli a Gerusalemme di accogliere inella comunità è 'risolta ...Da qui, un'intensa carriera come compositore di colonne sonore, connella danza, nel teatro, ... Tra cui Mauro(ospite nel suo primo album 'Magnum Chaos' del 1999), Steve Piccolo, Monica ...

Pagani. Partono i lavori di riqualificazione di corso Ettore Padovano ... Punto Agro News.it

Da quel 2016 in cui la scuola paganese, simbolo di qualità di istruzione e di valore storico per la nostra città, ha subito la chiusura a causa della necessità di adattamenti statici dei solai, la cit ...Un passo alla volta, con la pazienza necessaria, rispetteremo tutte le promesse fatte alla città. Anche per la scuola Manzoni di Pagani, il momento tanto ...