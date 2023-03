Ospite speciale per la finale di The Voice Kids: ecco chi è (Di lunedì 6 marzo 2023) Durante la serata di sabato 4 Marzo, è andata in onda la prima puntata di The Voice Kids. Il format ha avuto un’accoglienza davvero calorosa da parte degli spettatori di Rai 1. La prima edizione, composta da due puntate, è stata realizzata soprattutto per mettere alla prova il gradimento del pubblico. Nell’appuntamento dell’11 Marzo, in occasione della finalissima, ci sarà un Ospite molto speciale che, di recente, ha fatto commuovere tutti al Festival di Sanremo 2023. The Voice Kids, annunciato l’Ospite della finalissima: le anticipazioni dell’11 Marzo 2023 The Voice Kids, con la sua prima puntata, ha conquistato tutti. Il pubblico, orfano di The Voice Senior, che si è concluso con la vittoria di Maria Teresa Reali, ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 6 marzo 2023) Durante la serata di sabato 4 Marzo, è andata in onda la prima puntata di The. Il format ha avuto un’accoglienza davvero calorosa da parte degli spettatori di Rai 1. La prima edizione, composta da due puntate, è stata realizzata soprattutto per mettere alla prova il gradimento del pubblico. Nell’appuntamento dell’11 Marzo, in occasione della finalissima, ci sarà unmoltoche, di recente, ha fatto commuovere tutti al Festival di Sanremo 2023. The, annunciato l’della finalissima: le anticipazioni dell’11 Marzo 2023 The, con la sua prima puntata, ha conquistato tutti. Il pubblico, orfano di TheSenior, che si è concluso con la vittoria di Maria Teresa Reali, ...

