Ospedale Papa Giovanni, 79enne operato da sveglio per un aneurisma all'aorta addominale (Di lunedì 6 marzo 2023) Bergamo. Livio Arioldi, un signore 79enne di Bottanuco in provincia di Bergamo, è stato operato all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per un intervento eccezionale ed unico nel suo genere. Mentre i chirurghi rimuovevano un'endoprotesi aortica addominale impiantata anni prima e ricostruivano il tratto di aorta grazie a una nuova protesi chirurgica, il signor Livio è rimasto sveglio per tutto il tempo, circa un'ora e mezza. Gli anestesisti hanno fatto a Livio la sola anestesia peridurale. Troppo alti i rischi dell'anestesia generale per sedare il paziente, che era affetto da una severa patologia respiratoria e non poteva essere intubato. A dieci giorni dall'operazione, il signor Livio sta bene (e racconta di non aver provato dolore durante l'operazione). I medici ...

