Osimhen: “Premier? Forse un giorno, ora mi godo Napoli. Kvara, la pizza e il mio futuro…” (Di lunedì 6 marzo 2023) Victor Osimhen, attaccante del Napoli, premiato dall’Associazione Stampa Estera, ha parlato dei suoi compagni e del futuro. Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha ricevuto il Premio Sportivo dall’Associazione Stampa Estera a Roma, e ha parlato del suo compagno di squadra Kvaratskhelia, del suo allenatore Spalletti, della pizza napoletana, del suo futuro e dei tifosi. Osimhen ha elogiato Kvaratskhelia, definendolo un ragazzo eccezionale e augurandosi che possa vincere il Pallone d’Oro nei prossimi anni e portare gloria al Napoli. Ha inoltre sottolineato la solidarietà presente nello spogliatoio e l’importanza dell’allenatore Spalletti per la sua evoluzione e crescita come giocatore. Riguardo alla pizza napoletana, ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 6 marzo 2023) Victor, attaccante del, premiato dall’Associazione Stampa Estera, ha parlato dei suoi compagni e del futuro. Victor, attaccante del, ha ricevuto il Premio Sportivo dall’Associazione Stampa Estera a Roma, e ha parlato del suo compagno di squadratskhelia, del suo allenatore Spalletti, dellanapoletana, del suo futuro e dei tifosi.ha elogiatotskhelia, definendolo un ragazzo eccezionale e augurandosi che possa vincere il Pallone d’Oro nei prossimi anni e portare gloria al. Ha inoltre sottolineato la solidarietà presente nello spogliatoio e l’importanza dell’allenatore Spalletti per la sua evoluzione e crescita come giocatore. Riguardo allanapoletana, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Osimhen: 'Premier? Forse un giorno, ora mi godo Napoli. Kvara, la pizza e il mio futuro...' #DeLaurentiis #napoli… - serieB123 : Osimhen: non penso ancora alla Premier, sto bene qui. Kvara? Può diventare un Pallone d’Oro - corrmezzogiorno : #Napoli Osimhen: non penso ancora alla Premier Kvara? Può diventare il Pallone d’Oro - CalcioPillole : #Napoli, parla #Osimhen: 'Giocare in Premier? Mi piacerebbe in futuro'. - cmercatoweb : ??Onestà intellettuale per il bomber Osimhen che non disdegna la Premier ma resta concentrato sul Napoli ?? -