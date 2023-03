Osimhen premiato dalla stampa estera: messaggio da brividi per Kvaratskhelia (Di lunedì 6 marzo 2023) Nella giornata odierna Victor Osimhen, in compagnia del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha ricevuto uno speciale premio dalla stampa estera in Italia. L’attaccante azzurro è stato infatti premiato come miglior atleta straniero ed il suo arrivo in sala è stato accolto da un fantastico messaggio che recitava le seguenti parole: Il premio come miglior atleta straniero 2022 va a Victor Osimhen. Napoli non è solo passato e oggi ne abbiamo la conferma grazie a giocatori come Osimhen, che tra l’altro ha vinto anche il premio come miglior giovane della Serie A 2022. Ringraziamo l’attaccante del Napoli ed il presidente Aurelio De Laurentiis e siamo contenti di consegnare questo premio ad uno dei migliori giocatori del mondo. Su ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 marzo 2023) Nella giornata odierna Victor, in compagnia del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha ricevuto uno speciale premioin Italia. L’attaccante azzurro è stato infatticome miglior atleta straniero ed il suo arrivo in sala è stato accolto da un fantasticoche recitava le seguenti parole: Il premio come miglior atleta straniero 2022 va a Victor. Napoli non è solo passato e oggi ne abbiamo la conferma grazie a giocatori come, che tra l’altro ha vinto anche il premio come miglior giovane della Serie A 2022. Ringraziamo l’attaccante del Napoli ed il presidente Aurelio De Laurentiis e siamo contenti di consegnare questo premio ad uno dei migliori giocatori del mondo. Su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : #Osimhen premiato dalla stampa estera come miglior atleta straniero in Italia ???? L’attaccante azzurro ha ritirato… - napolipiucom : Osimhen premiato dalla stampa estera: 'Incredibile potenza, incanta tutti quelli che amano il calcio' #CalcioNapoli… - Diego31883 : RT @serieAnews_com: ?? #Osimhen premiato dall'Associazione della Stampa Estera in Italia #Napoli #VictorOsimhen @victorosimhen9 https://t.c… - serieAnews_com : ?? #Osimhen premiato dall'Associazione della Stampa Estera in Italia #Napoli #VictorOsimhen @victorosimhen9 - CaricaturandoM : Posso dire che ci avete abbuffat a wualler voi e tutt sti cos d'Osimhen? Cioè pure il pesce con la parrucca alla Os… -