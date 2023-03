Osimhen: 'Mi vedo in Premier, ma i napoletani sono meglio degli inglesi' (Di lunedì 6 marzo 2023) Victor Osimhen si racconta fra passato, presente e futuro. L'attaccante nigeriano del Napoli ha dichiarato in occasione del premio sportivo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 marzo 2023) Victorsi racconta fra passato, presente e futuro. L'attaccante nigeriano del Napoli ha dichiarato in occasione del premio sportivo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SIMONE4ESPOSITO : RT @cmdotcom: #Osimhen: 'Mi vedo in #PremierLeague, ma i napoletani sono meglio degli inglesi' #calciomercato #Napoli - cmdotcom : #Osimhen: 'Mi vedo in #PremierLeague, ma i napoletani sono meglio degli inglesi' #calciomercato #Napoli - Gazzismo : RT @Merypiccolo: @Gazzismo Ormai vedo osimhen ovunque - Merypiccolo : @Gazzismo Ormai vedo osimhen ovunque - Er_Fiodena123 : @alset_man @Blackluk98 @manu__99 Non era una questione di nazionale, ma anche nella Lazio, l'ho visto quasi sempre… -