Oscar 2023, si accende il canale a tema su Sky con prime tv esclusive: tutti i titoli (Di lunedì 6 marzo 2023) Anche quest’anno Sky Cinema è la casa degli Academy Awards e per celebrare l’attesissimo appuntamento con la l’edizione dei Premi Oscar 2023. Arriva dunque un intero canale al meglio della cinematografia da Oscar, che culminerà con la diretta della cerimonia di premiazione. Di seguito, i titoli in programma. Per due settimane, da sabato 4 a venerdì 17 marzo Sky Cinema Collection (canale 303) diventa Sky Cinema Oscar. Arrivano oltre 100 titoli premiati nelle precedenti edizioni, tra cui quattro dell’edizione 2022. A questi si aggiungono anche tre film in prima visione tra quelli in gara nel 2023. Una programmazione che culminerà nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo dalle 23.15 con la diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 6 marzo 2023) Anche quest’anno Sky Cinema è la casa degli Academy Awards e per celebrare l’attesissimo appuntamento con la l’edizione dei Premi. Arriva dunque un interoal meglio della cinematografia da, che culminerà con la diretta della cerimonia di premiazione. Di seguito, iin programma. Per due settimane, da sabato 4 a venerdì 17 marzo Sky Cinema Collection (303) diventa Sky Cinema. Arrivano oltre 100premiati nelle precedenti edizioni, tra cui quattro dell’edizione 2022. A questi si aggiungono anche tre film in prima visione tra quelli in gara nel. Una programmazione che culminerà nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo dalle 23.15 con la diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles ...

