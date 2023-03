Oscar 2023: novità, prime volte e curiosità sull’edizione numero 95 (Di lunedì 6 marzo 2023) Il prossimo 13 marzo si svolgeranno al Dolby Theatre di Los Angeles gli Oscar 2023, giunti quest’anno alla loro 95esima edizione. A condurre la serata di premiazione sarà Jimmy Kimmel che torna sul palco degli Academy per la terza volta. Li condusse già nel 2017 e nel 2018 registrando ascolti straordinari. Ed è proprio in virtù di quei successi che il celebre conduttore e comico televisivo è stato convocato nuovamente: la speranza è che riesca a risollevare gli ascolti che lo scorso anno non hanno brillato. prime volte degli Oscar 2023 E se Kimmel è una conferma, così come le ventitré categorie premiate, diverse sono le novità di questa edizione 2023. Come l’istituzione una task force anti crisi creata dall’Academy per scongiurare situazioni ... Leggi su funweek (Di lunedì 6 marzo 2023) Il prossimo 13 marzo si svolgeranno al Dolby Theatre di Los Angeles gli, giunti quest’anno alla loro 95esima edizione. A condurre la serata di premiazione sarà Jimmy Kimmel che torna sul palco degli Academy per la terza volta. Li condusse già nel 2017 e nel 2018 registrando ascolti straordinari. Ed è proprio in virtù di quei successi che il celebre conduttore e comico televisivo è stato convocato nuovamente: la speranza è che riesca a risollevare gli ascolti che lo scorso anno non hanno brillato.degliE se Kimmel è una conferma, così come le ventitré categorie premiate, diverse sono ledi questa edizione. Come l’istituzione una task force anti crisi creata dall’Academy per scongiurare situazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : LAVORO: #Coldiretti, PER 55MILA GIOVANI SCATTA CORSA ALL’OSCAR GREEN - - vivereancona : Al via il festival Prima Scena alla Mole. Lo scenografo premio Oscar Dante Ferretti fa una sorpresa al Museo Omero… - correio_dopovo : RT @arteeagenda: Lenny Kravitz fará a performance “In Memoriam” no Oscar 2023 - arteeagenda : Lenny Kravitz fará a performance “In Memoriam” no Oscar 2023 - solocine : Signoretti agli Oscar, ho fatto di Austin Butler un vero Elvis -