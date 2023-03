Oscar 2023: i candidati rivelano per quale film hanno pianto (Di lunedì 6 marzo 2023) Alcuni dei candidati agli Oscar di quest'anno hanno risposto alla domanda: quand'è stata l'ultima volta che avete pianto per un film? Nel corso di uno speciale di Variety, ad alcuni candidati agli Oscar 2023 è stato chiesto di rispondere alla domanda: quand'è stata l'ultima volta che avete pianto per un film e qual era il film in questione? Ad inaugurare le danze è stato Colin Farrell, candidato come miglior attore per Gli spiriti dell'Isola, che ha rivelato di aver pianto guardando Niente di nuovo sul fronte occidentale, pellicola di Netflix candidata a 9 Premi Oscar proprio quest'anno. Brendan Fraser, candidato nella medesima categoria per The Whale, ha confessato di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 marzo 2023) Alcuni deiaglidi quest'annorisposto alla domanda: quand'è stata l'ultima volta che aveteper un? Nel corso di uno speciale di Variety, ad alcuniagliè stato chiesto di rispondere alla domanda: quand'è stata l'ultima volta che aveteper une qual era ilin questione? Ad inaugurare le danze è stato Colin Farrell, candidato come miglior attore per Gli spiriti dell'Isola, che ha rivelato di averguardando Niente di nuovo sul fronte occidentale, pellicola di Netflix candidata a 9 Premiproprio quest'anno. Brendan Fraser, candidato nella medesima categoria per The Whale, ha confessato di ...

