Orsi: «La Roma ha meritato la vittoria e raggiunge una posizione che è quasi d’obbligo…» (Di lunedì 6 marzo 2023) Fernando Orsi, allenatore, ha parlato della partita di ieri della Roma allo stadio Olimpico contro la Juventus. Le sue dichiarazioni Fernando Orsi, allenatore, ha parlato a Radio Radio della partita di ieri della Roma allo stadio Olimpico contro la Juventus. PAROLE – «La Roma ha meritato la vittoria e raggiunge una posizione che per me è quasi d’obbligo per una rosa così. Mancano ancora le soluzioni offensive, non tira mai in porta, e questo va migliorato. Sul gol, Szczesny poteva fare un passo in più e parare. Il migliore della Roma? Rui Patricio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Fernando, allenatore, ha parlato della partita di ieri dellaallo stadio Olimpico contro la Juventus. Le sue dichiarazioni Fernando, allenatore, ha parlato a Radio Radio della partita di ieri dellaallo stadio Olimpico contro la Juventus. PAROLE – «Lahalaunache per me èd’obbligo per una rosa così. Mancano ancora le soluzioni offensive, non tira mai in porta, e questo va migliorato. Sul gol, Szczesny poteva fare un passo in più e parare. Il migliore della? Rui Patricio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

