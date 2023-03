Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 6 al 12 marzo 2023: Scorpione in guardia, gli altri segni sfortunati (Di lunedì 6 marzo 2023) Comincia una nuova settimana e arrivano anche le previsioni di Paolo Fox per tutti i segni: momento di fuoco per l’Ariete, mentre lo Scorpione dovrà stare attento ai suoi risparmi. Ariete: il tempo dell’amore Sarà un periodo impegnativo, ma perseverando otterrete grandi risultati. L’amore potrebbe portare qualche sorpresa piacevole. Toro: benessere finanziario Buone notizie sul fronte lavorativo e finanziario. Attenzione alla salute, prendetevi cura di voi stesse. L’amore potrebbe riservare pessime avventure. Gemelli: carpe diem Saranno giorni di grandi opportunità. Siate audaci e sperimentate cose nuove. L’amore sarà al centro della vostra vita, godetevi ogni momento. Cancro: novità Potrebbe essere un mese difficile, ma non perdete la determinazione. Siate gentili con voi ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 6 marzo 2023) Comincia una nuovae arrivano anche le previsioni diFox per tutti i: momento di fuoco per l’Ariete, mentre lodovrà stare attento ai suoi risparmi. Ariete: il tempo dell’amore Sarà un periodo impegnativo, ma perseverando otterrete grandi risultati. L’amore potrebbe portare qualche sorpresa piacevole. Toro: benessere finanziario Buone notizie sul fronte lavorativo e finanziario. Attenzione alla salute, prendetevi cura di voi stesse. L’amore potrebbe riservare pessime avventure. Gemelli: carpe diem Saranno giorni di grandi opportunità. Siate audaci e sperimentate cose nuove. L’amore sarà al centrovostra vita, godetevi ogni momento. Cancro: novità Potrebbe essere un mese difficile, ma non perdete la determinazione. Siate gentili con voi ...

