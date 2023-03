Oriana Marzoli al GF VIP: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, Ivan Gonzalez, foto e Instagram (Di lunedì 6 marzo 2023) Oriana Marzoli è un’influencer, ma è anche un volto noto di Telecinco, il Canale 5 spagnolo. Nata in Venezuela l’influencer ha raggiunto il successo in Spagna grazie alla sua partecipazione a diversi reality spagnoli. Attualmente è una dei vipponi di Alfonso Signorini nella casa del Grande Fratello Vip. Si tratta di un’ulteriore sfida per la Marzoli che ha deciso di mettersi alla prova anche in un reality italiano. Dagli esordi al debutto in Spagna di Oriana Marzoli Oriana Marzoli è nata il 13 marzo del 1992 a Caracas, in Venezuela. Ha 30 anni ed è un volto noto dei reality, soprattutto in Spagna. Di lei sappiamo che ha partecipato alla versione spagnola di Uomini e Donne, dove ha conosciuto un uomo, che è diventato poi suo fidanzato per anni. A ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 marzo 2023)è un’influencer, ma è anche un volto noto di Telecinco, il Canale 5 spagnolo. Nata in Venezuela l’influencer ha raggiunto il successo in Spagna grazie alla sua partecipazione a diversi reality spagnoli. Attualmente è una dei vipponi di Alfonso Signorini nella casa del Grande Fratello Vip. Si tratta di un’ulteriore sfida per lache ha deciso di mettersi alla prova anche in un reality italiano. Dagli esordi al debutto in Spagna diè nata il 13 marzo del 1992 a Caracas, in Venezuela. Ha 30 anni ed è un volto noto dei reality, soprattutto in Spagna. Di lei sappiamo che ha partecipato alla versione spagnola di Uomini e Donne, dove ha conosciuto un uomo, che è diventato poi suoper anni. A ...

