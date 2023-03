Ordine Avvocati Chieti: Concorso per 1 Assistente Amministrativo (Di lunedì 6 marzo 2023) L’Ordine degli Avvocati di Chieti ha Bandito una Selezione Pubblica per la messa a Ruolo di 1 Assistente Amministrativo, in area B. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Concorso Ordine Avvocati di Chieti: Cosa c’è da Sapere A Chieti serve un Assistente Amministrativo per l’Ordine degli Avvocati. Sarà Figura di supporto per lo svolgimento delle attività quotidiane, eseguirà compiti di segreteria, con competenza e organizzazione. Se vuoi cogliere questa occasione invia la Domanda di partecipazione, é richiesto titolo di studio ad indirizzo economico o giuridico, esperienza nella mansione, buone doti ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 6 marzo 2023) L’deglidiha Bandito una Selezione Pubblica per la messa a Ruolo di 1, in area B. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno ed indeterminato.di: Cosa c’è da Sapere Aserve unper l’degli. Sarà Figura di supporto per lo svolgimento delle attività quotidiane, eseguirà compiti di segreteria, con competenza e organizzazione. Se vuoi cogliere questa occasione invia la Domanda di partecipazione, é richiesto titolo di studio ad indirizzo economico o giuridico, esperienza nella mansione, buone doti ...

