Ora le opposizioni lottino insieme per un salario di base dire ‘minimo’ è riduttivo

(Di lunedì 6 marzo 2023) di Alessandro Lauro Con l’elezione della nuova segretaria del Pd, si spera che inizino a cambiare anche le parole dell’agenda politica. In modo particolare, resta urgentissimo a mio parere mettere mano al così detto “minimo”, terminologia che non amo molto. Lo chiamerei di piùdi dignità ogiusto, oppure didi. Senza scomodare il trito e ritrito Moretti, resta l’importanza della scelta delle parole e dei temi. Ad oggi chi ha sostenuto con forza una forma di tutela minima per i lavoratori è stato Potere al Popolo prima, e poi Unione Popolare e al seguito il M5S. Con una differenza sostanziale: i primi hanno chiesto e chiedono almeno 10 euro lordi di, i secondi parlano di 9 euro. Possono sembrare sottigliezze ma non lo sono. Perché auspico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rob97052180Rob : RT @ilfattoblog: 'Un #salario di base, che ridia dignità alle persone e soprattutto ossigeno per vivere, è un'azione di libertà'. Dal blog… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Un #salario di base, che ridia dignità alle persone e soprattutto ossigeno per vivere, è un'azione di libertà'. Dal blog… - ilfattoblog : 'Un #salario di base, che ridia dignità alle persone e soprattutto ossigeno per vivere, è un'azione di libertà'. Da… - madrigna34 : @CarloCalenda Un tempo la stimavo ora molto meno. Non andare alla manifestazione di Firenze è stato un errore, le p… - LeonhardHahn : @AryMinnucci È informale, ecco. Magari era meglio essere più formali. [Comunque, non è che confido che le opposizio… -

Lo sanno bene i commercianti torinesi checontano i danni della devastazione anarchica. La ... In serata tra lesi sfila Carlo Calenda che prova a fare la morale a destra e sinistra: "...... avverso la decisione di primo grado che aveva respinto leda questi presentate contro ..., come evidenziato dalla Cassazione, il tribunale di Roma aveva affermato la responsabilità in ......e ci riesce con le conclusioni di Cefariello e Frankowski che non trovano adeguate. ...bisogna rimanere concentrati e continuare a lottare per risalire la corrente e attestarsi in zone ...

Ora le opposizioni lottino insieme per un salario di base (dire ‘minimo’ è riduttivo) Il Fatto Quotidiano

Ecco perché la strage di migranti rischia di diventare il “cigno nero” nella parabola dorata del governo Meloni ...Il ministro Piantedosi cementa il muro delle opposizioni che ora, quasi in coro, ne chiedono le dimissioni. A fare insorgere la minoranza in parlamento è stata la vicenda dei migranti morti in mare a ...