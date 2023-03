“Ora che ho perso la vista ci vedo di più-Note al buio”: al via le domande per la partecipazione all’evento (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiVenerdi 31 marzo 2023, nella splendida cornice del Teatro San Vittorino di Benevento, si terrà “Note al buio”, evento conclusivo del progetto “Ora che ho perso la vista ci vedo di più” – intervento volto ad incrementare l’inclusione sociale delle persone con disabilità visiva. La serata avrà inizio alle ore 16:30, con i saluti istituzionali e una prima esibizione musicale di benvenuto, seguirà poi alle ore 17.00, l’Aperitivo al buio in una delle splendide sale del Complesso San Vittorino di Benevento. Un’esperienza sensoriale unica e indimenticabile per riscoprire i nostri sensi, per approcciarsi al cibo e al gusto in maniera più profonda e consapevole mettendo da parte tutto l’aspetto non verbale ed estetico a cui diamo sempre più spesso ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiVenerdi 31 marzo 2023, nella splendida cornice del Teatro San Vittorino di Benevento, si terrà “al”, evento conclusivo del progetto “Ora che holacidi più” – intervento volto ad incrementare l’inclusione sociale dellene con disabilità visiva. La serata avrà inizio alle ore 16:30, con i saluti istituzionali e una prima esibizione musicale di benvenuto, seguirà poi alle ore 17.00, l’Aperitivo alin una delle splendide sale del Complesso San Vittorino di Benevento. Un’esperienza sensoriale unica e indimenticabile per riscoprire i nostri sensi, per approcciarsi al cibo e al gusto in maniera più profonda e consapevole mettendo da parte tutto l’aspetto non verbale ed estetico a cui diamo sempre più spesso ...

