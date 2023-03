Onu, storico accordo sulle acque internazionali: il 30% degli oceani dovrà essere protetto entro il 2030 (Di lunedì 6 marzo 2023) Un accordo storico, raggiunto dopo quasi 20 anni di discussioni. Le Nazioni Unite hanno trovato l’intesa sul Trattato per la protezione dell’Alto mare, dedicato allo spazio marino che si estende oltre le acque territoriali. L’accordo, sostenuto da una coalizione fra Unione Europea, Stati Uniti, Regno Unito e Cina, è considerato una svolta decisiva per l’attuazione dell’impegno “30×30” preso alla conferenza Onu di dicembre sulla biodiversità, per proteggere un terzo dei mari (e delle terre) entro il 2030. È arrivato dopo quattro anni di negoziati e 48 ore di trattative serrate, che si sono inoltrate fino al giorno successivo alla scadenza prevista per la sessione di negoziati. “La nave ha raggiunto la riva”, ha annunciato alla fine la presidente della conferenza Rena Lee. Il trattato, ... Leggi su tpi (Di lunedì 6 marzo 2023) Un, raggiunto dopo quasi 20 anni di discussioni. Le Nazioni Unite hanno trovato l’intesa sul Trattato per la protezione dell’Alto mare, dedicato allo spazio marino che si estende oltre leterritoriali. L’, sostenuto da una coalizione fra Unione Europea, Stati Uniti, Regno Unito e Cina, è considerato una svolta decisiva per l’attuazione dell’impegno “30×30” preso alla conferenza Onu di dicembre sulla biodiversità, per proteggere un terzo dei mari (e delle terre)il. È arrivato dopo quattro anni di negoziati e 48 ore di trattative serrate, che si sono inoltrate fino al giorno successivo alla scadenza prevista per la sessione di negoziati. “La nave ha raggiunto la riva”, ha annunciato alla fine la presidente della conferenza Rena Lee. Il trattato, ...

