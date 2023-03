Omicidio Vassallo | Antimafia | “Un sindaco esemplare | ucciso perché combatteva lo spaccio”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 6 marzo 2023) “L’di Angeloresta una vicenda torbida. Per molti versi sconcertante. Una vicenda in cui si sono scontrate la voglia di riscatto di una terra . E la volontà di chi intendeva mantenerla oppressa e legata a logiche criminali. Questa è la storia di una famiglia, e di una parte di una comunità civile, che non si è mai rassegnata”. Così il Comitato dell’ex Commissione parlamentare, presieduta da Nicola Morra, in una relazione desecretata oggi sulla morte deldel comune di Pollica, Angeloil 5 settembre 2010., la relazione dell’ex commissione“Angeloè stato une un amministratore“, ...