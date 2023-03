Omicidio-suicidio a Trieste | anziano uccide la moglie e poi ingerisce farmaci

(Di lunedì 6 marzo 2023) Avrebbe sparato un colpo di pistola contro lae poi si sarebbe ucciso assumendo alcuni. I cadaveri dei due anziani, ultraottantenni, sono stati rinvenuti in un appartamento di via del Ghirlandaio...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: Si tratterebbe, stando a una prima ricostruzione, di un omicidio-suicidio - occhio_notizie : ??Spara alla moglie e si toglie la vita ingerendo dei farmaci Trovati abbracciati sul letto a #Trieste >>… - Telefriuli1 : ?????????? ???????? ???????????? ?? ???? ????????????, ?????????????? ?????????????????????? Un bigliettino sulla porta di casa - Dome689 : RT @fanpage: Si tratterebbe, stando a una prima ricostruzione, di un omicidio-suicidio - fanpage : Si tratterebbe, stando a una prima ricostruzione, di un omicidio-suicidio -

... al centro di diverse indagini, che vede la famiglia, convinta che non si trattò di un, ... La famiglia del manager chiede che si torni ad indagare per'Il nostro obiettivo da sempre è ...La pista dell'sembra essere definitivamente tramontata a fronte di alcune evidenze investigative. Anzitutto il ritrovamento dei corpi: Antonio (detto Tonino ) è stato rinvenuto ...e ammazzati in casa a colpi di arma da fuoco nelle campagne di Serranova, fra Brindisi e San Vito dei Normanni. Non si esclude la pista dell', ma per ora viene battuta la pista del . Lui aveva 59 anni: il suo cadavere è stato trovato sulla soglia, lei ne aveva 53 e il corpo era sul letto: si cerca ancora l'arma del ...

Omicidio-suicidio a Trieste: marito e moglie trovati morti abbracciati ... Fanpage.it

Ancora un omicidio-suicidio a Trieste. Due coniugi anziani sono stati trovati morti in casa: trovato anche un bigliettino ...Omicidio-suicidio a Triste. Un uomo avrebbe sparato un colpo di pistola contro la moglie e poi si sarebbe ucciso assumendo alcuni farmaci. I cadaveri dei due anziani, ultraottantenni, sono ...