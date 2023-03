Omicidio di camorra di 20 anni fa, notificate tre ordinanze (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Per l’Omicidio di Salvatore Lausi, avvenuto nell’ottobre del 2022, i carabinieri di Napoli hanno notificato, nel carcere di Secondigliano, tre ordinanza di custodia cautelare nei confronto di tre persone ritenute affiliate al clan Mazzarella. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea. L’Omicidio, come hanno ricostruito gli investigatori attraverso attività di intercettazione e riscontri a dichiarazioni di collaboratori di giustizia, fu una epurazione interna al clan, originata dal fatto che la vittima, incaricata della riscossione delle estorsioni nei quartieri Forcella, Maddalena e Sanità era ritenuta responsabile dell’ammanco di 100 milioni di lire dalla cassa dell’associazione. Ma non solo. Era sospettato di aver stretto rapporti con Giuseppe Misso Giuseppe ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Per l’di Salvatore Lausi, avvenuto nell’ottobre del 2022, i carabinieri di Napoli hanno notificato, nel carcere di Secondigliano, tre ordinanza di custodia cautelare nei confronto di tre persone ritenute affiliate al clan Mazzarella. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea. L’, come hanno ricostruito gli investigatori attraverso attività di intercettazione e riscontri a dichiarazioni di collaboratori di giustizia, fu una epurazione interna al clan, originata dal fatto che la vittima, incaricata della riscossione delle estorsioni nei quartieri Forcella, Maddalena e Sanità era ritenuta responsabile dell’ammanco di 100 milioni di lire dalla cassa dell’associazione. Ma non solo. Era sospettato di aver stretto rapporti con Giuseppe Misso Giuseppe ...

