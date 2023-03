Omicidio di camorra a Napoli | caso risolto con l’aiuto di una cartomante

(Di lunedì 6 marzo 2023) Fu ucciso per un ammanco di cassa da 100 milioni delle vecchie lire. E’ statoa distanza di più di 20 anni l’di Salvatore Lausi, affiliati al clan Mazzarella, trucidato a colpi di pistola il 6 ottobre del 2002. Destinatari di tre ordinanze di custodia cautelare emessi dal Gip del Tribunale diL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Una cartomante per chiarire le ragioni di undi. Emerge dalla misura cautelare notificata poche ore fa, all'alba di lunedì sei marzo, al termine del lavoro dei carabinieri coordinato dalla Dda di Napoli. Parliamo dell'...Mandanti ed esecutori, appartenenti al clan Mazzarella, sono già in carcere. Avevano ucciso loro affiliato che si occupava delle riscossioni delle estorsioni nei quartieri Forcella, Maddalena e ...Per l'di Salvatore Lausi , avvenuto nell'ottobre del 2002 , i carabinieri di Napoli hanno notificato, nel carcere di Secondigliano, tre ordinanza di custodia cautelare nei confronto di tre persone ...

