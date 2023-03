Omicidio Centocelle, chi sono i 3 indagati che avrebbero coperto la fuga del killer del caporale Pipitone (Di lunedì 6 marzo 2023) Omicidio Centocelle. Per il momento sono tre i soggetti finiti del registro degli indagati, e ritenuti appartenere alla rete di collaboratori e fiancheggiatori di Mohamed Abidi, l’ex calciatore tunisino, 30enne, arrestato in Francia per l’Omicidio del caporal maggiore Danilo Salvatore Lucente Pipitone. Il caporale fu assassinato al culmine di una violenta lite verificatasi in via dei Sesami, a Centocelle, la notte tra il 10 e l’11 febbraio. Omicidio a Roma, 50enne accoltellato a Valle Aurelia: arrestato 43enne, indagato il figlio 16enne La copertura per la fuga all’estero: gli indagati Dopo il delitto e l’uccisione, il 30enne si era dato alla fuga. Poi, trascorse ben due settimane di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 marzo 2023). Per il momentotre i soggetti finiti del registro degli, e ritenuti appartenere alla rete di collaboratori e fiancheggiatori di Mohamed Abidi, l’ex calciatore tunisino, 30enne, arrestato in Francia per l’del caporal maggiore Danilo Salvatore Lucente. Ilfu assassinato al culmine di una violenta lite verificatasi in via dei Sesami, a, la notte tra il 10 e l’11 febbraio.a Roma, 50enne accoltellato a Valle Aurelia: arrestato 43enne, indagato il figlio 16enne La copertura per laall’estero: gliDopo il delitto e l’uccisione, il 30enne si era dato alla. Poi, trascorse ben due settimane di ...

