Omicidio Angelo Vassallo | nella relazione dell’Antimafia la pista del traffico di droga e il finto pentito in vacanza ad Acciaroli

(Di lunedì 6 marzo 2023) C’è un rimpianto ed un invito a leggere tra le righe delladella commissione Antimafia sul cold case dell’del sindaco di Pollica,. La, i cui contenuti furono anticipati a ottobre sul sito del Fatto Quotidiano, è stata pubblicata ufficialmente nei giorni scorsi. C’è il rimpianto per il brusco fine legislatura, che ha sospeso i lavori quando la commissione stava discutendo di come organizzare nuove audizioni, importanti per chiarire il caso. E traspare l’invito a non dispendere quanto di buono fatto, e di proseguirli con l’attuale legislatura, con la nuova commissione antimafia. Perché “solo un costante e tenace sforzo potrà, nel prossimo futuro, rendere giustizia alla speranza umana e civile di un uomo dalle doti rare”, si legge nel documento proposto dal ...

Secondo le risultanze degli accertamenti tecnici, l'esecutore materiale del delitto del sindaco di PollicaVassallo , avvenuto nel 2010, avrebbe sparato in piedi o ' dal sellino di un motorino ' , mentre il sindaco aveva il finestrino abbassato, a circa 40 - 50 centimetri di distanza dalla vittima ....Bonelli e Nicola Fratoianni . Il procedimento è stato rubricato a modello 45, ossia senza ...all'arresto di alcuni presunti scafisti che rispondono dei reati di disastro colposo e..."L'diVassallo - ragionano i commissari Antimafia della passata legislatura nella relazione - resta una vicenda torbida, per molti versi sconcertante. Una vicenda in cui si sono ...

in particolare relativamente all’omicidio del sindaco Angelo Vassallo avvenuto a Pollica il 5 settembre del 2010. Inchiesta non completata a causa dello scioglimento della Legislatura. “Insieme a ...Secondo le risultanze degli accertamenti tecnici, l'esecutore materiale del delitto del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, avvenuto nel 2010, avrebbe sparato in piedi o «dal sellino di ...