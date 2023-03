Oggi l' interrogatorio della sorella di Messina Denaro

(Di lunedì 6 marzo 2023) AGI -di garanzia, nel carcere Pagliarelli di Palermo,del capomafia Matteo, Rosalia, accusata di associazione mafiosa e arrestata venerdì scorso nella casa di famiglia di Castelvetrano. Per i magistrati negli ultimi decenni la 68enne era stata incaricata dal capomafia, catturato dal Ros il 16 gennaio, di molteplici compiti, compresi quelli di "paziente tessitrice" dei conflitti tra i parenti, di "riservata veicolatrice delle decisioni del latitante" su questioni di carattere familiare, nonché di vera e propria cassiera, incaricata dal fratello di ricevere ingenti somme di, di custodirle, rendicontarle e all'occorrenza distribuirle. E, infine, di canale di smistamento dei pizzini tra il latitante e altri associati ...

AGI -di garanzia, nel carcere Pagliarelli di Palermo, della sorella del capomafia Matteo Messina Denaro , Rosalia, accusata di associazione mafiosa e arrestata venerdì scorso nella casa ...Rosalia Messina Denaro , sorella del boss di Cosa nostra Matteo Messina Denaro, sarà ascoltatanel corso dell'di garanzia davanti al gip, nel carcere di Pagliarelli a Palermo. La donna, arrestata venerdì scorso per associazione mafiosa, sarà assistita dall'avvocato Daniele ...

In un audio diffuso dalla trasmissione "Non è l'Arena", Matteo Messina Denaro torna a parlare della figlia Lorenza ...