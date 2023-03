NVIDIA | in arrivo i Game Ready Driver

(Di lunedì 6 marzo 2023) Indiper Atomic Heart e THE FINALS. L’aggiornamento porta con sé DLSS 3, Reflex,RTXGI e la RTX Video Super Resolution basata su intelligenza artificialeannuncia oggi l’di un nuovo GeForceche porta il DLSS 3 diper Atomic Heart e THE FINALS (disponibile in beta dal 7 Marzo). Questo nuovointroduce anche il supporto alla tecnologia RTX Video Super Resolution (VSR), che utilizza l’intelligenza artificiale. Così riesce a migliorare la qualità di qualsiasi video trasmesso in streaming tramite i browser Google Chrome e Microsoft Edge installati su dispositivi con GPU GeForce RTX ...

Il portfolio di prodotti ASUS ROG si espande con il monitor da gaming ROG Swift 360Hz PG27AQN: ecco specifiche tecniche e prezzo.