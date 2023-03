Nuovo reddito di cittadinanza | quando si parte

(Di lunedì 6 marzo 2023) E’ pronta la prima bozza delsussidio. Si chiamerà Mia e sostituirà ildiSi chiamerà Mia, acronimo di “Misura di inclusione attiva” ed è la nuova misura di sostegno alle persone in difficoltà a trovare un lavoro che sostituirà ildi. Era una misura attesa per ilanno L'articolo proviene da Consumatore.com.

Si chiamerà MIA ( Misura di Inclusione Attiva ) ilstrumento che sostituirà ildi Cittadinanza , con importo mensile di 500 euro ridotto a 375 euro per i soggetti occupabili e integrato al programma di formazione GOL ( Garanzia ...Cambia ildi cittadinanza . Il governo Meloni è pronto a varare ilprovvedimento che cambierà pelle alla misura cardine del Movimento 5 stelle, trasformandola in Mia, "Misura di inclusione attiva "...Lo si legge nella bozza di testo sulsussidio contro la povertà che si chiamerà Mia, Misura di inclusione sociale, e sostituirà il, un provvedimento in 12 articoli che di fatto separa ...

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Il reddito di cittadinanza potrà essere chiesto fino al 31 agosto 2023 e comunque potrà essere erogato al massimo solo fino a fine anno. Lo si legge nella bozza di testo sul ...