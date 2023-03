Nuovo codice della strada, Salvini: “Più prevenzione e regole più severe” (Di lunedì 6 marzo 2023) ROMA – “Tra le priorità del Nuovo codice della strada: più prevenzione, educazione stradale e regole più severe, come per chi guida usando il telefono o uccide sotto effetto di alcol o droga”. Così su Facebook il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Che, in un altro post, aggiunge: “Lavori in corso sul Nuovo codice della strada, regole, controlli e più sicurezza per tutti, monopattini compresi”. A proposito delle morti per incidenti stradali, Salvini parla di “una strage inaccettabile che conta troppe vittime tra i giovani, a cui si sono aggiunte questo fine settimana due ragazze di soli 17 e ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 marzo 2023) ROMA – “Tra le priorità del: più, educazionele epiù, come per chi guida usando il telefono o uccide sotto effetto di alcol o droga”. Così su Facebook il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo. Che, in un altro post, aggiunge: “Lavori in corso sul, controlli e più sicurezza per tutti, monopattini compresi”. A proposito delle morti per incidentili,parla di “una strage inaccettabile che conta troppe vittime tra i giovani, a cui si sono aggiunte questo fine settimana due ragazze di soli 17 e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Un pericolo per loro e per gli altri conducenti. Lavori in corso sul nuovo Codice della Strada, regole, controlli e… - ultimora_pol : Matteo #Salvini pubblica sui social un video di due ragazzi in monopattino in autostrada annunciando “Lavori in cor… - matteosalvinimi : Tra le priorità del nuovo Codice della Strada: più prevenzione, educazione stradale e regole più severe, come per c… - Antsan96 : RT @matteosalvinimi: Un pericolo per loro e per gli altri conducenti. Lavori in corso sul nuovo Codice della Strada, regole, controlli e pi… - fm_gastaldi : RT @ultimora_pol: Matteo #Salvini pubblica sui social un video di due ragazzi in monopattino in autostrada annunciando “Lavori in corso sul… -