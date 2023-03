Nuovo Club Napoli a Roccapiemonte: c’è anche Calaiò (Di lunedì 6 marzo 2023) A Roccapiemonte in provincia di Salerno nasce un Nuovo Club Napoli, alla presentazione anche Emanuele Calaiò. L’Arciere Calaiò ha tenuto a battesimo il Nuovo Club Napoli di Roccapiemonte, in provincia di Salerno. Grande partecipazione al taglio del nastro che ha visto protagonista l’ex attaccante del Napoli, che rimane nei cuori di tutti i tifosi azzurri. “Sono veramente felice per l’inaugurazione di questo Club, che rappresenta un punto di riferimento per i tantissimi tifosi presenti su questo territorio” ha detto il presidente Alfio Mastrangelo che insieme con il segretario Nicola Giancone hanno voluto fortemente avere un Nuovo presidio azzurro in ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 6 marzo 2023) Ain provincia di Salerno nasce un, alla presentazioneEmanuele. L’Arciereha tenuto a battesimo ildi, in provincia di Salerno. Grande partecipazione al taglio del nastro che ha visto protagonista l’ex attaccante del, che rimane nei cuori di tutti i tifosi azzurri. “Sono veramente felice per l’inaugurazione di questo, che rappresenta un punto di riferimento per i tantissimi tifosi presenti su questo territorio” ha detto il presidente Alfio Mastrangelo che insieme con il segretario Nicola Giancone hanno voluto fortemente avere unpresidio azzurro in ...

