Nuovo bonus assunzione fino a 7.500 euro: chi riguarda (Di lunedì 6 marzo 2023) Il Decreto PNRR ter ha previsto un Nuovo bonus assunzioni a partire dal 2024. Si tratta dell’esonero contributivo per l’assunzione di ricercatori in azienda: il bonus è concesso nel limite massimo di 3.750 euro annui, per due anni. La misura prevede anche benefici e prestazioni integrative per attrarre ricercatori dall’estero e per incrementare il numero dei dottorati di ricerca conseguiti in Italia, troppo basso rispetto alla media europea. bonus assunzione ricercatori, di cosa si tratta La novità è prevista dal Nuovo decreto PNRR ter, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023. Le imprese che partecipano al finanziamento di borse di dottorato innovativo potranno beneficiare di un esonero contributivo totale per ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 6 marzo 2023) Il Decreto PNRR ter ha previsto unassunzioni a partire dal 2024. Si tratta dell’esonero contributivo per l’di ricercatori in azienda: ilè concesso nel limite massimo di 3.750annui, per due anni. La misura prevede anche benefici e prestazioni integrative per attrarre ricercatori dall’estero e per incrementare il numero dei dottorati di ricerca conseguiti in Italia, troppo basso rispetto alla mediapea.ricercatori, di cosa si tratta La novità è prevista daldecreto PNRR ter, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio 2023. Le imprese che partecipano al finanziamento di borse di dottorato innovativo potranno beneficiare di un esonero contributivo totale per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... moneypuntoit : Per i dipendenti pubblici arriva una sorta di bonus in busta paga. Il ministro della Pa, Paolo Zangrillo, vuole int… - businessonlinei : A chi spetta bonus 150-200 euro esteso a Marzo oltre una parte del nuovo bonus di 350 euro - Donato94304723 : RT @GinoMelfi: Una breve intervista a Lucanet webtv sui contributi ai castanicoltori lucani contenuti nel nuovo Complemento Regionale per l… - CasaideaStudio : Nuovo Bonus Decoder per i cittadini over 70: di cosa si tratta? Recentemente abbiamo visto come il Decreto Millepr… - VitoBardi : RT @GinoMelfi: Una breve intervista a Lucanet webtv sui contributi ai castanicoltori lucani contenuti nel nuovo Complemento Regionale per l… -