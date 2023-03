Nuove regole e divieti per fumo anche all’aperto (Di lunedì 6 marzo 2023) Il leader della Lega Salvini si esprime sui nuovi divieti che impedirebbero il fumo anche nelle aree all’aperto. Il Ministro della Salute Schillaci ha ammesso da diverso tempo di voler limitare l’uso delle sigarette, persino quelle elettroniche con un divieto da applicare alle fermate dell’autobus e nei parchi. Ci sarebbe ancora l’idea, secondo ulteriori indiscrezioni, di eliminare persino la sala fumatori al chiuso come quelle presenti negli aeroporti. Le Nuove regole, raccolte in uno provvedimento allo studio del Ministero della Salute, prevederebbero anche il divieto nei dehors di bar e ristoranti, vicino ai bambini e donne in gravidanza. Inoltre le Nuove disposizioni verrebbero applicate tanto alle sigarette normali quanto a quelle ... Leggi su zon (Di lunedì 6 marzo 2023) Il leader della Lega Salvini si esprime sui nuoviche impedirebbero ilnelle aree. Il Ministro della Salute Schillaci ha ammesso da diverso tempo di voler limitare l’uso delle sigarette, persino quelle elettroniche con un divieto da applicare alle fermate dell’autobus e nei parchi. Ci sarebbe ancora l’idea, secondo ulteriori indiscrezioni, di eliminare persino la sala fumatori al chiuso come quelle presenti negli aeroporti. Le, raccolte in uno provvedimento allo studio del Ministero della Salute, prevederebberoil divieto nei dehors di bar e ristoranti, vicino ai bambini e donne in gravidanza. Inoltre ledisposizioni verrebbero applicate tanto alle sigarette normali quanto a quelle ...

